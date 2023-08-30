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НовостиПроисшествия30 августа 2023 13:41

На Московском проспекте «Мерседес» врезался в дорожное ограждение, два человека госпитализированы

Автомобиль получил серьезные повреждения
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: УГИБДД Калининградской области

ДТП, в котором пострадали два человека, случилось на Московском проспекте. Там со стороны ул. 9 Апреля в направлении ул. Октябрьской ехал автомобиль «Мерседес», 21-летний водитель которого врезался в металлическое ограждение.

Как сообщает пресс-служба региональной ГИБДД, водитель уходил от столкновения с впереди движущемся автомобилем «Форд». До столкновения с препятствием «Мерседес» выехал на правую полосу предназначенную для съезда с дороги.

В результате ДТП водитель и 33-летний пассажир автомобиля «Мерседес» получили телесные повреждения и были госпитализированы.