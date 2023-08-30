В Калининградской области за неделю браконьеров оштрафовали на 43 тысячи рублей

. Фото: Росрыболовство

В Калининградской области в результате рейдов были задержаны несколько браконьеров, которые ловили рыбу с нарушением законодательства.

Как сообщает Западно-Балтийское территориальное управление Росрыболовства, только за период с 24 по 30 августа было вскрыто 14 административных правонарушений, всего составлено 2 протокола.

«Общая сумма наложенных административных штрафов составила 43 тыс рублей. В результате рейдов изъято 35 единиц запретных орудия лова, 3 транспортных средств, 55 кг рыбы», - говорится в сообщении.

В пример приводится случай 26 августа. Тогда в Калининградском заливе в районе Бальги браконьер добыл судака, менее промыслового размера 24-40 см, что ниже допустимого размера.