Власти Калининграда не смогли найти подрядчика для благоустройства территории у СК «Юность»

. Фото: администрация Калининграда

Администрация Калининграда не смогла договориться с подрядчиком, который должен был заняться благоустройством территории у СК «Юность».

По данным пресс-службы мэрии, победитель предыдущего аукциона уклонился от подписания контракта.

«Предпринимаем вторую попытку найти подрядчика для благоустройства территории вокруг СК «Юность», - сообщает пресс-служба мэрии города в среду, 30 августа.

Цена контракта составляет 218 млн рублей.

Срок исполнения – 170 дней.

Отмечается, что территорию вокруг спорткомплекса надо не только отремонтировать, но и полностью переформатировать.

У «Юности» предполагается, в частности, большая площадь с возможностью парковки автобусов, новые физкультурные площадки, озеленение и т.д.