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НовостиОбщество30 августа 2023 14:33

В центре Калининграда установят несколько светящихся скамеек

Арт-объекты появятся в рамках мероприятий тур-кода
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: администрация Калининграда

В Калининграде планируют установить несколько светящихся скамеек. Судя по проекту, который опубликовала городская администрация в соцсетях, скамейки представляют собой светящиеся камни, на которых смогут отдыхать горожане.

Также в планах установить девять лайт-боксов. На данный момент аукцион проводится по семи адресам: ул. Багратиона, Ленинский - Краснооктябрьская, Ленинский пр-кт (бывш. ДКМ), Октябрьская, 4а-6, Эпроновская, Старопрегольская набережная и набережная Ветеранов.

Отмечается, что объекты появятся по программе реализации в городе мероприятий тур-кода.

На экранах лайтбоксов будут транслировать ролики о достопримечательностях и социальную рекламу.