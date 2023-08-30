В Гурьевском районе попавшая в ДТП фура перекрыла дорогу

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

ДТП с участием большегрузного автомобиля случилось в Гурьевском районе. На трассе между поселками Малиновка и Орловка водитель фуры не справился с управлением, грузовик развернуло поперек проезжей части.

Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

На место прибыли специалисты территориального Центра медицины катастроф, которые оказали помощь пострадавшему водителю.

Пожарные МЧС России вовремя отключили аккумулятор, чтобы предотвратить возгорание разлитого топлива.