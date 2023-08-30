Власти призвали калининградцев голосовать за подключение поселков к интернету

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области продолжается голосование за подключение поселков к мобильному интернету. Как сообщили «Комсомолке» в министерстве цифровых технологий и связи, по состоянию на 30 августа свои голоса отдали около 3,5 тысяч жителей региона.

Подключение населенных пунктов к интернету осуществляется в рамках второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства». По результатам голосования будет определен перечень поселков с численностью населения от 100 до 500 человек и план-график их подключений к сети с использованием базовых станций 4G на 2024 год.

«В этом году по программе «Устранение цифрового неравенства» базовые станции установят в 10 поселках Калининградской области. Жители проявили инициативу, активно голосовали как через Госуслуги, так и по почте. Мы уже получили сотни положительных отзывов от людей, в чьих населенных пунктах появились вышки. Качество их жизни значительно повысилось, теперь у них качественная связь, быстрый мобильный интернет, доступ к госуслугам в электронном виде и многое другое. Так что всё в руках жителей», - отметил вице-премьер – министр цифровых технологий и связи Калининградской области Леван Дараселия.

Проголосовать за населенный пункт можно через Госуслуги или посредством Почты России до 10 сентября. Результаты голосования будут опубликованы в декабре.

В 2022 году в голосовании приняли участие жители 53 населённых пунктов Калининградской области.