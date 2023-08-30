Прокуратура сообщила о росте числа ДТП в Калининградской области

В Калининградской области с начала 2023 года произошло 578 ДТП с пострадавшими, хотя за аналогичный период 2022 года в регионе было зарегистрировано 525 аварий. Такие данные были озвучены в ходе заседания межведомственной рабочей группы по вопросу состояния законности в сфере безопасности дорожного движения.

Всего с начала года в области в ДТП пострадали 682 человека, в том числе 87 детей. При этом число несовершеннолетних пострадавших вдвое больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Сообщается, что в текущем году органы прокуратуры выявили свыше 1,3 тыс. нарушений закона в сфере безопасности дорожного движения. Для их устранения пришлось внести более 700 мер прокурорского реагирования.

Так, после вмешательства прокуратуры более 40 км автомобильных дорог было приведено в нормативное состояние, в том числе выполнен ремонт дорожного покрытия, обустроены пешеходные переходы, установлено уличное освещение.