Калининградец насиловал падчерицу и четверых собственных детей

В Центральный районный суд Калининграда поступило уголовное дело о преступлениях против половой неприкосновенности детей. Об этом сообщает пресс-служба суда

По версии следствия, 43-летний неоднократно судимый горожанин с 2009 по 2021 годы совершал преступления против половой неприкосновенности падчерицы, которой на момент совершения первого преступления исполнилось шесть лет, и четверых собственных детей. При этом он фиксировал происходящее на камеру мобильного телефона, а также делал записи в личном дневнике.

«О произошедшем стало известно после того, как несовершеннолетние были изъяты из семьи в связи с отсутствием ухода за ними, необеспечением их питанием со стороны родителей и помещены в специализированный центр. До этого времени дети боялись рассказать о произошедшем», - сообщили в пресс-службе суда.