Жителя Краснознаменска будут судить за клевету на чиновников

В суд Краснознаменска поступило уголовное дело по обвинению местного жителя в клевете. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В сентябре 2022 года мужчина записал на свой телефон видеообращение, в котором обвинил чиновников Краснознаменска и одного из жителей города в разрушении Краснознаменского района, а также в воровстве леса, контрабанде сигарет и наркотиков.

Эту запись он опубликовал на своей странице в социальной сети, имеющей более 3000 подписчиков. Публикация была просмотрена более 700 пользователями данного Интернет-ресурса, проживающими на территории Краснознаменского муниципального округа Калининградской области.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Клевета». Судебное заседание по делу назначено на 6 сентября.