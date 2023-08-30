В Зеленоградске объявили в розыск троих воспитанников детского дома

Отдел полиции Зеленоградска объявил в розыск троих воспитанников детского дома «Наш дом». Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, подростки самовольно покинули территорию центра и до настоящего времени не вернулись.

Разыскиваются:

- Кузьмин Михаил Екимович, 2008 г.р., рост 170 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Был одет в чёрную кофту с капюшоном, чёрные спортивные брюки и чёрные кроссовки;

- Вакшина Виктория Владимировна, 2007 г.р., рост около 160 см, среднего телосложения, волосы чёрные до плеч, глаза карие, на левой руке татуировка в виде сердца;

- Феоктистова Екатерина Дмитриевна, 2006 г.р., рост 170 см, худощавого телосложения, волосы чёрные (окрашены), глаза карие. Была одета в чёрное худи, трикотажные шорты зелёного цвета и чёрные кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении несовершеннолетних, просьба сообщить об этом по телефону ОМВД России «Зеленоградский»: 8-40150-3-25-32, 8-911-491-14-36 или 02.