«Балтика» победила «Зенит» в Кубке России

. Фото: пресс-служба ФК "Балтика"

На стадионе «Ростех Арена» в Калининграде завершился матч группового этапа Кубка России между «Балтикой» и питерским «Зенитом». Счет на 43-й минуте открыла наша команда. После удара Анхело Энрикеса мяч оказался в руках голкипера гостей Александра Васютина, но это произошло уже за линией ворот. Гол стал победным - матч завершился со счетом 1:0 в пользу калининградцев.

Для «Балтики» нынешняя победа стала третьей в розыгрыше Кубка. Теперь с 9-ю набранными очками команда занимает первое место в своей группе С.