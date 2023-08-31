В Калининградской области 1 сентября не будут продавать алкоголь

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В пятницу, 1 сентября, в День знаний, в Калининградской области не будут продавать алкоголь.

Напомним, осенью 2019 года в регионе ужесточили антиалкогольный закон. Тогда региональный парламент приняла закон, по которому время продажи алкоголя сократилось на два часа. В результате теперь спиртное в области продают с 11 до 21 часа.

Также запрещено продавать алкоголь в День молодежи (27 июня), в Международный день защиты детей (1 июня) и в Всероссийский день трезвости (11 сентября).