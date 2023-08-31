Футболиста калининградской «Балтики» вызвали в сборную России

Тренерский штаб национальной команды России назвал состав сборной на сентябрьский учебно-тренировочный сбор. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Всего в список вошли 49 футболистов, среди них – нападающий калининградской «Балтики» Тамерлан Мусаев.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начнется в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября. О товарищеских матчах сборной будет объявлено дополнительно.

Напомним, накануне «Балтика» обыграла «Зенит» в матче Кубка России по футболу.