Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт31 августа 2023 5:59

Футболиста калининградской «Балтики» вызвали в сборную России

Учебный сбор пройдет в сентябре
Виктор Сергеев

Тренерский штаб национальной команды России назвал состав сборной на сентябрьский учебно-тренировочный сбор. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Всего в список вошли 49 футболистов, среди них – нападающий калининградской «Балтики» Тамерлан Мусаев.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начнется в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября. О товарищеских матчах сборной будет объявлено дополнительно.

Напомним, накануне «Балтика» обыграла «Зенит» в матче Кубка России по футболу.