Какие улицы Калининграда останутся без света и воды 31 августа

В Калининграде в четверг, 31 августа, запланирован ряд отключений. Так, «Городские электрические сети» сегодня проводят работы по модернизации оборудования и до 16:00 без электричества останутся потребители по адресам:

ул. Комсомольская, 21а,

ул. Красная, 13, 21-29, 16-18, 26-36,

ул. Пугачева, 15-33а, 12-18,

ул. С. Разина, 19-27а, 18-32,

ул. Шиллера, 7-23, 4а-22.

До 18:00 отключено электроснабжение на ул. Герцена, 2, ул. Островского, 22,

ул. Ялтинской, 5-13, 53-61, 24-40, в пер. Ялтинском, 1-19, 2, 8-24.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, «Водоканал» сегодня проводит работы на сетях, которые потребуют отключения водоснабжения.

Так, до 15:00 без холодной воды будут жильцы домов на ул. Подп. Емельянова,137, 141, 145-149, 146, 150а.

До 18:00 отключена холодная вода на ул. Поселковой, 22, 32-32д, 38-38г, ул. Ген. Соммера, 24-30, ул. Проф. Севастьянова 27-33, 22а.