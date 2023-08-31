На новом судне «Евгений Горигледжан», построенном в Калининграде, подняли флаг ВМФ

. Фото: Правительство Калининградской области

Новое судно, построенное в Клининградской области, вошло в состав Военно-морского флота, на нем был поднят Андреевский флаг. Тождественная церемония прошла накануне на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь». Океанографическое исследовательское судно «Евгений Горигледжан» названо именем конструктора атомных подводных лодок.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, на церемонии начальник Главного управления Министерства обороны РФ вице-адмирал Владимир Гришечкин отметил особый вклад в создание судна АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «ЦМКБ «Алмаз».

Новое судно предназначено для научно-исследовательских океанографических работ, экологического мониторинга Мирового океана, а также участия в поисково-спасательных работах.