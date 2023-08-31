Водителя грузовика, устроившего ДТП с участием трех автомобилей в Полесском районе, будут судить

. Фото: УГИБДД Калининградской области

В Полесске щавели уголовное дело в отношении водителя грузовика, совершившего ДТП с участием трех автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП случилось 24 августа на дороге «Полесск-Большаково». Там 38-летний водитель грузовика «DAF» с сеном выбрал небезопасный скоростной режим, врезался в «Ауди 100», после чего выехал на «встречку», где столкнулся с «Ауди А6».

Легковушка улетела от удара в кювет. В результате серьезного столкновения пострадал водитель «Ауди А6», его госпитализировали. В больницу также попали его жена и годовалая дочка.