Из-за строительства велодорожки на Куршской косе закрывается проход по лесной тропе от Зеленоградска до КПП

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Фото: Нацпарк «Куршская коса»
На Куршской косе временно закрывается проход по лесной тропе от Зеленоградска до КПП национального парка.
Как сообщает пресс-служба нацпарка, с 4 сентября стартует очередной этап строительства Куршского велотракта – на участке от границы Зеленоградска до КПП.
Трасса проходит вдоль автодороги со стороны моря.
Посетителей национального парка, жителей и гостей Зеленоградска просят воздержаться от пеших прогулок на этом участке. Ограничения введены до декабря 2023 года, до окончания строительства велодорожки.