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НовостиОбщество31 августа 2023 8:58

Из-за строительства велодорожки на Куршской косе закрывается проход по лесной тропе от Зеленоградска до КПП

Пройти по тропинке не получится минимум до декабря 2023 года
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Нацпарк «Куршская коса»

На Куршской косе временно закрывается проход по лесной тропе от Зеленоградска до КПП национального парка.

Как сообщает пресс-служба нацпарка, с 4 сентября стартует очередной этап строительства Куршского велотракта – на участке от границы Зеленоградска до КПП.

Трасса проходит вдоль автодороги со стороны моря.

Посетителей национального парка, жителей и гостей Зеленоградска просят воздержаться от пеших прогулок на этом участке. Ограничения введены до декабря 2023 года, до окончания строительства велодорожки.