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НовостиПроисшествия31 августа 2023 9:10

Стали известны подробности ДТП в Гурьевском районе, где фура заблокировала дорогу

Водитель большегруза получил телесные повреждения
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: УГИБДД Калининградской области

ДТП, в котором пострадал водитель фуры, случилось в Гурьевском районе. Там со стороны Калининграда в Зеленоградск ехал автомобиль «Рено» с полуприцепом, который занесло на скользкой дороге.

Как сообщает пресс-служба региональной ГИБДД, 57-летний водитель на закруглении дороги не учел дорожные и метеорологические условия.

В результате фура въехала в металлическое барьерное ограждение дороги и частично съехала в кювет. Автомобиль перекрыл дорогу, заблокировав движение по ней.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.