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НовостиОбщество31 августа 2023 9:22

В Калининграде вечером 31 августа откроют двухстороннее движение по мосту в конце Советского проспекта

Рабочие завершили ремонт деформационных швов путепровода
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде вечером в четверг, 31 августа, откроют двухстороннее движение по мосту на выезде с Советского проспекта в сторону Холмогоровки. Об этом сообщает министерство развития инфраструктуры Калининградской области утром в четверг.

«Мостовики, как и обещали, к началу учебного года завершили ремонт деформационных швов, сделали гидроизоляцию и обновили дорожное покрытия», - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы за счет средств нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будут продолжаться, но уже под мостом, что не повлияет на пропускную способность транспорта.