В Калининграде вечером 31 августа откроют двухстороннее движение по мосту в конце Советского проспекта

В Калининграде вечером в четверг, 31 августа, откроют двухстороннее движение по мосту на выезде с Советского проспекта в сторону Холмогоровки. Об этом сообщает министерство развития инфраструктуры Калининградской области утром в четверг.

«Мостовики, как и обещали, к началу учебного года завершили ремонт деформационных швов, сделали гидроизоляцию и обновили дорожное покрытия», - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы за счет средств нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будут продолжаться, но уже под мостом, что не повлияет на пропускную способность транспорта.