Власти рассчитывают на 30 процентов увеличить мощность очистных сооружений в приморских муниципалитетах

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Очистные сооружения приморских муниципалитетов, которые принимают сточные воды от Светлогорска, Пионерского, Зеленоградска, ремонтируют. После завершения работ их мощность увеличится на тридцать процентов (или на 1 2500 кубических метров) в сутки. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ региона Сергей Черномаз.

Сейчас рабочие восстанавливает гидроизоляцию на расположенных в поселке Заостровье объектах – первом аэротэнке и вторичном отстойнике. Ремонтируют и технически перевооружают первую технологическую линию.

«Готовность объектов составляет уже 80 %. Закончат в сентябре этого года в соответствии с графиком», - доложили в министерстве.