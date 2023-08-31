Как изменится транспортная схема в Калининграде с 1 сентября

В Калининграде с 1 сентября вводят изменения в транспортной схеме города. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в связи с предстоящим открытием онкоцентра в Родниках, новый маршрут №33 пойдет туда от СК «Янтарный» через мост на Гайдара - Советский - Гвардейский и Московский проспекты. Ходить по будням будут всего 8 автобусов, а по выходным дням – 6 автобусов.

Также изменится привычная схема движения автобуса №39. По Октябрьскому острову он пойдет теперь по Парадной набережной и по Солнечному бульвару: в рабочие дни 7 автобусов, в выходные – 4.

Также по данным мэрии, до Октябрьского острова через Маршала Покрышкина поедет автобус №11. По будням обещают пускать 10 автобусов, и 7-8 автобусов в выходные.

Изменения коснутся и жителей Сельмы.

Другой станет схема движения автобуса №7. Он будет заезжать на ул. П. Панина, ул. Маршала Жукова и пер. Рассветный.

При этом автобус №10 на ул. Панина уже заезжать не будет – он пойдет на Горького до поворота на ул. Зеленую.