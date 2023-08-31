Синоптики рассказали о дождливой погоде 1 сентября

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининградской области 1 сентября на погоду будет оказывать влияние волновой циклон. Как сообщает Телеграм-канал «Погода и метеоявления Калининградской области», это и станет причиной периодических дождей и существенного усиления ветра в День знаний.

«В целом погода будет неблагоприятной для проведения школьных линеек и других мероприятий. Днем ожидается облачная с прояснениями погода и временами дожди (преимущественно в западной части региона, в том числе в Калининграде)», - говорится в сообщении.

Температура воздуха около +17...+20 градусов, ветер юго-западного направления 7-12 м\с, в порывах до 14-16 м\с.

На побережье ветер ожидается в порывах до 18 м\с.