Раскрыто убийство калининградца, совершенное 26 лет назад

В Калининградской области раскрыли убийство 33-летнего горожанина, совершенное в сентябре 1997 года.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Калининградской области, в 1997 году мужчина угнал автомобиль у криминального авторитета, который поручил похитить обидчика, чтобы наказать его.

На мужчину напали рядом с домом на ул. Харьковской в Калининграде и попытались засунуть в багажник авто. В попытавшегося убежать мужчину фигурант уголовного дела дважды выстрелил из пистолета. От ранений жертва умерла в больнице.

По данным СК, сложность в установлении обстоятельств преступления состояла в том, что нападавшие «были тесно связаны с криминальными кругами и оказывали всяческое противодействие правоохранительным органам».

Тем не менее, следователи сумели получить доказательства причастности к совершению убийства 58-летнего калининградца. Он был ранее судим, в том числе за убийство.

Злоумышленник заключен под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.