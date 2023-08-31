С начала года на дорогах в Калининграде пострадали 48 детей

За семь месяцев 2023 года на дорогах Калининграда зарегистрировано 48 ДТП с участием детей и подростков, в которых 48 несовершеннолетних получили ранения. Об этом сообщила накануне 1 сентября глава администрации Калининграда Елена Дятлова. Она отметила, что 40 детей пострадали, будучи пешеходами.

Перед Днем знаний сити-менеджер выпустила пост, в котором обратилась к автомобилистам и другим участникам дорожного движения.

«Обращаюсь ко взрослым и детям, к пешеходам и автомобилистам, и особенно к тем, кто использует электросамокаты – будьте, пожалуйста, предельно внимательны на дорогах, смотрите по сторонам, не отвлекайтесь на гаджеты! Очень прошу автолюбителей быть особенно дисциплинированными в первые дни нового учебного года. Пожалуйста, не гоняйте, и помните про правила, которые действуют для всех», - написала Елена Дятлова.

Как отметили ГИБДД, что в этом году основная причина аварийности на дорогах – низкая дисциплина водителей. 74,9% всех ДТП произошли именно по этой причине.