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НовостиПроисшествия31 августа 2023 12:18

В Зеленоградском районе автомобиль «Рено» ночью сбил мужчину, который стоял на дороге

Пешеход был госпитализирован с места ДТП
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: УГИБДД Калининградской области

Ночью в Зеленоградском районе случилось ДТП, в котором пострадал 32-летний пешеход. На дороге «Зеленоградск – Приморск» с сторону Зеленоградска ехал автомобиль «Рено», 47-летний водитель на прямом участке дороги сбил человека.

Как отметили в пресс-службе региональной ГИБДД, 32-летний пешеход находился на проезжей части «без цели перехода». Сообщается, что он был без каких-либо светоотражающих элементов на одежде.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован.