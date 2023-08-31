В Зеленоградском районе автомобиль «Рено» ночью сбил мужчину, который стоял на дороге

. Фото: УГИБДД Калининградской области

Ночью в Зеленоградском районе случилось ДТП, в котором пострадал 32-летний пешеход. На дороге «Зеленоградск – Приморск» с сторону Зеленоградска ехал автомобиль «Рено», 47-летний водитель на прямом участке дороги сбил человека.

Как отметили в пресс-службе региональной ГИБДД, 32-летний пешеход находился на проезжей части «без цели перехода». Сообщается, что он был без каких-либо светоотражающих элементов на одежде.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован.