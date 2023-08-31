В Калининграде янтарь начали обрабатывать по технологии алмазной огранки

. Фото: пресс-служба Янтарного комбината.

В Калининградской области янтарь начали обрабатывать как алмазы, освоив сложные виды огранки. Об этом сообщает пресс-служба Янтарного комбината.

Так, специалисты опровергают заблуждение, что янтарь слишком мягок и не поддается огранке.

Отмечается, что каждая грань на специальном станке под нужным углом формируется вручную. Скорость вращения диска с алмазным покрытием – 4 тысячи оборотов в минуту.

«Главными инструментами мастера становятся его исключительное зрение и лупа. За время гранения камень осматривается через увеличительное стекло в среднем 200 раз», - говорится в сообщении комбината.

За одну рабочую смену специалист в состоянии огранить до 10 камней.

Минимально возможное количество граней при использовании технологии – 17. Классическая огранка предполагает работу в 57 плоскостях. Специалисты могут увеличить количество граней до 80 и выше.