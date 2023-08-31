Конюха, похитившего свою 16-летнюю возлюбленную, поместили в изолятор временного содержания

22-летний мужчина, который обвиняется в похищении 16-летней калининградки, помещен в изолятор временного содержания. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что после очередного посещения конюшен в поселке Комсомольск, 16-летняя калининградка пошла на автобусную остановку, где на нее и напал 22-летний конюх.

Затащив ее к себе в комнату, он ее избивал и угрожал убийством. Затем, угрожая девушке ножом, он посадил ее в такси и увез в аэропорт «Храброво» с целью «похищения и перелета в одну из среднеазиатских республик».

Уже в «Храброво» юная калининградка смогла отпроситься в туалет, где попросила женщин о помощи.

Похитителя задержали в зале ожидания аэропорта сотрудники транспортной полиции, а девушку доставили в больницу.