В Калининградской области морпехи провели стрельбы из вооружения БТР

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области на одном из военных полигонов прошли тренировки военнослужащих подразделений морской пехоты. Они провели боевые стрельбы из вооружения бронетранспортеров БТР-82А.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, морпехи стреляли по мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника на расстояниях от 300 до 1,5 тыс. метров.

Также были отработаны навыки маскировки позиций, определения дальности до цели, ведения огня по появляющимся и движущимся мишеням.

В занятиях участвовало более 100 военнослужащих и порядка 10 единиц техники.