Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 августа 2023 14:43

В Калининграде в субботу у поющего фонтана проведут фестиваль энергосбережения

В программе мастер-классы, лекции, работа фотозон
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде 2 сентября проведут Фестиваль энергосбережения. Как рассказали в министерстве развития инфраструктуры Калининградской области, гостей ждут с 12 до 16 часов в Сквере 70-летия Калининградской области (Ленинский проспект,83).

Мероприятие с 2016 года проходит в формате семейного праздника.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, в программе фестиваля #ВместеЯрче – танцевальный флешмоб, мастер-класс по танцам, новые викторины, конкурсы, живая музыка. Будут работать фотозоны.