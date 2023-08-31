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НовостиОбщество31 августа 2023 14:54

В Светлогорске на трансформаторной будке нарисовали Иванушку

На портрет ушло 15 баллонов и 30 литров фасадной краски
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Светлогорский городской округ

В Светлогорске на трансформаторной подстанции на пересечении улиц Пионерская и Пригородная нарисовали Иванушку. Авторами граффити выступили художники Грачик Гущян и его супруга Маргарита.

Как рассказали в администрации Светлогорска, образ для картинки подбирал искусственный интеллект, на портрет ушло 15 баллончиков и около 30 литров фасадной краски.

«С трансформаторной подстанции на вас слегка иронично смотрит настоящий красавец, современный, но, в тоже время, несомненно, славянской внешности молодой человек, герой русских народных сказок», - рассказали в администрации.

Отметим, это уже вторая картина стрит-арт проекта «Творцы русского наследия». Изображение Аленушки появилась также на трансформаторной подстанции в Светлогорске на Калининградском проспекте в декабре 2022 года.