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НовостиПроисшествия31 августа 2023 15:21

В Светлогорске у посетителя бара украли часы за 13 миллионов рублей

Калининградец во время драки у бара лишился банковских карт и часов за 13 млн рублей
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Инцидент случился в ночь на 27 августа в баре на ул. Ленина в Светлогорске. Там между 23-летним отдыхающим и 53-летним калининградцем произошел конфликт из-за женщины.

Перепалка переросла в драку, которая происходила уже на улице.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, во время потасовки молодой мужчина незаметно сорвал с руки оппонента часы стоимостью… около 13 млн рублей. Также он подобрал банковскую карту, которую в пылу драки выронил его соперник.

Полицейские по горячим следам задержали 23-летнего жителя Балтийска.

Сейчас он объясняется в полиции.