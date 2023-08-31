В Светлогорске у посетителя бара украли часы за 13 миллионов рублей

Инцидент случился в ночь на 27 августа в баре на ул. Ленина в Светлогорске. Там между 23-летним отдыхающим и 53-летним калининградцем произошел конфликт из-за женщины.

Перепалка переросла в драку, которая происходила уже на улице.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, во время потасовки молодой мужчина незаметно сорвал с руки оппонента часы стоимостью… около 13 млн рублей. Также он подобрал банковскую карту, которую в пылу драки выронил его соперник.

Полицейские по горячим следам задержали 23-летнего жителя Балтийска.

Сейчас он объясняется в полиции.