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НовостиОбщество31 августа 2023 15:42

В Калининграде с начала года уничтожили 22 тонны зараженных персиков

Еще 165 тонн было направлено на обеззараживание
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининградскую область не пустили очередную партию товара, который оказался заражен. На это раз специалисты регионального Управления Россельхознадзора исследовали три партии свежих персиков из весом 39 тонн из Сербии.

20 тонн оказались заражены западным цветочным трипсом и восточной плодожоркой. Ввоз этих персиков был запрещен, продукцию направили на обеззараживание.

Всего же с начала года, по данным Управления, в регион поступило 17 партий персиков зараженных карантинными объектами. Общий вес зараженной продукции составил 187 тонн. 165 тонн направлено на обеззараживание, 22 тонны персиков было уничтожено.