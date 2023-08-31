Фонтан с пупсами, которые напугали горожан, отроют в День города Зеленоградска

. Фото: Администрация Зеленоградска

В день города в Зеленоградске, 2 сентября, откроют фонтан – он состоит из черных и серых каменных плит, стальных блестящих шаров и нескольких фигур пупсов. Эти младенцы ранее напугали многих жителей и гостей Зеленоградска.

Как сообщает администрация Зеленоградска, торжественная церемония запуска фонтана начнется в 15.00 возле спа-комплекса «Резиденция».

Организаторы сообщают, что для гостей церемонии подготовлена большая развлекательная программа.

В День города Зеленоградска меняется расписание движения вечернего поезда.