Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 августа 2023 16:01

Фонтан с пупсами, которые напугали горожан, отроют в День города Зеленоградска

Присутствующим пообещали интересную развлекательную программу
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: Администрация Зеленоградска

В день города в Зеленоградске, 2 сентября, откроют фонтан – он состоит из черных и серых каменных плит, стальных блестящих шаров и нескольких фигур пупсов. Эти младенцы ранее напугали многих жителей и гостей Зеленоградска.

Как сообщает администрация Зеленоградска, торжественная церемония запуска фонтана начнется в 15.00 возле спа-комплекса «Резиденция».

Организаторы сообщают, что для гостей церемонии подготовлена большая развлекательная программа.

В День города Зеленоградска меняется расписание движения вечернего поезда.