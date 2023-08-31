В Калининграде врачи спасли мужчину после удара током в 10 тыс. вольт

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде врачи боролись в течение нескольких месяцев за жизнь 43-летнего мужчины, которого ударило током в 10 тыс. вольт. Травму он получил на производстве при работе с электросетями еще 6 апреля.

В Центральной городской клинической больнице он находился в крайне тяжелым состоянии: дуга прошла из головы через внутренние органы и вышла в ногах.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, было установлено поражение сердца, почек, легких, печени, а также электроожоги головы, лицевого скелета, обеих ног.

В течение 40 суток пациент находился на аппарате ИВЛ в искусственной коме, в течение 50 – в отделении реанимации и интенсивной терапии. За это время ему провели в общей сложности 15 операций, 480 осмотров.

Пациенту перелили порядка 30 литров компонентов крови.

«В итоге к концу июля врачи провели основные необходимые мероприятия, пациент пошел на поправку и даже на несколько дней был выписан домой. Сейчас его жизни ничто не угрожает», - рассказали в правительстве.

В настоящее время больной находится в отделении костно-мышечной реабилитации ЦГКБ, встает на костыли и уже может передвигаться самостоятельно.

Лечение и реабилитация продолжаются.