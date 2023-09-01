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НовостиПроисшествия1 сентября 2023 4:42

В Светлом пожарные спасли застрявшего в окне котенка

Малютка неделю сидел без еды и воды
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Необычную спасательную операцию провели пожарные части №31 по охране Светловского городского округа. Они помогли котенку, застрявшему в окне.

«Спасли малютку, застрявшего в окне застекленного балкона», - рассказали в пресс-службе МЧС, отметив, что за помощью обратилась жительница Светлого, которая в течение недели слышала жалобный писк, но не могла установить, откуда он исходит.

Оказалось, что хозяин запер котенка на балконе, а когда тот хотел вырваться на волю, застрял.

1,5-месячный малыш был спасен и передан сердобольной женщине.