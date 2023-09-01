В Калининграде на острове Канта пройдет фестиваль «Янтарные выходные»

Фестиваль «Янтарные выходные» (6+), посвященный янтарной отрасли, в этом году состоится с 15 по 17 сентября на острове Канта.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, гостей ждет ярмарка и выставка янтарных изделий, которые представят более 40 предприятий – участников янтарного промышленного кластера.

Посетители смогут заглянуть в шатер производителей и на площадку народно-художественных промыслов, где будут проходить мастер-классы по обработке янтаря.

В программу включена реконструкции средневекового быта жителей нашего края, посетителям предложат поучаствовать в ковке, обработке кожи и ткачестве.

Все три дня на фестивальной территории будет работать фудкорт, пройдут концерты, лекции.

Ежегодно фестиваль посещает порядка 30 тысяч человек.