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НовостиОбщество1 сентября 2023 5:14

Довоенный коллектор на ул. Железнодорожной переложат только в 2025 году

Работы пройдут в рамках реконструкции улицы
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Улица Железнодорожная в Калининграде, где недавно произошел прорыв коллектора, будет переустраиваться в 2025 году. Как сообщает пресс-служба "Водоканала", в рамках этих работ по реконструкции улицы, на завершающем этапе строительства моста, и переложат старый довоенный коллектор.

Напомним, прорыв трубопровода произошел на улице Железнодорожной на пересечении с ул. Портовой.

Как сообщал «Водоканал», этот старые коллектор частично перекладывали лишь в 60-е годы, сеть находится в ветхом состоянии.

28 августа были запущены работы по санированию участка, которые планировали завершить в течение недели.

В ГИБДД сообщали о временном перекрытии дороги.