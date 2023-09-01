Довоенный коллектор на ул. Железнодорожной переложат только в 2025 году

Улица Железнодорожная в Калининграде, где недавно произошел прорыв коллектора, будет переустраиваться в 2025 году. Как сообщает пресс-служба "Водоканала", в рамках этих работ по реконструкции улицы, на завершающем этапе строительства моста, и переложат старый довоенный коллектор.

Напомним, прорыв трубопровода произошел на улице Железнодорожной на пересечении с ул. Портовой.

Как сообщал «Водоканал», этот старые коллектор частично перекладывали лишь в 60-е годы, сеть находится в ветхом состоянии.

28 августа были запущены работы по санированию участка, которые планировали завершить в течение недели.

В ГИБДД сообщали о временном перекрытии дороги.