Власти Калининграда ищут водолазов для обследования городских водоемов

В Калининграде решено изучить состояние берегозащитных сооружений в городских реках и прудах. Сейчас администрация города ищет водолазов, готовых обследовать в общей сложности 7,3 км берегозащитных сооружений на Преголе, Верхнем озере и две плотины на Парковом ручье в Калининградском зоопарке.

Аукцион уже объявлен.

«По цене получается примерно по миллиону за километр, но если готовы предложить меньшую стоимость, то ждем вашу заявку на Госзакупках», - говорится в сообщении мэрии.

Не исключено, что желание срочно обследовать берегозащитные сооружения связано с недавними подтоплениями в Калининграде.