В Калининградском зоопарке из-за протечек крыши закрыли здание террариума

. Фото: Калининградский зоопарк

В Калининградском зоопарке закрыли для посещения здание террариума. Оно было построено в начале ХХ века как образцово-показательный курятник, но сейчас его крыша не выдержала – появились сильные протечки. Об этом рассказала директор зоопарка в своем Телеграм-канале.

«3 года назад здание уже признавалось аварийным и было закрыто. В апреле 2021 года мы провели демонтаж аварийной башни, сделали временное перекрытие крыши. Вот, на 2 года с хвостиком хватило», - написала Светлана Соколова.

Она отметила, что сейчас ведется проектирование реконструкции объекта.

Администрация зоопарка надеется получить средства на реализацию проекта в следующем году. Пока же придется придумать, как устранить течи до начала масштабной реконструкции.