В школах Калининграда открылись инженерно-космические классы

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде в лицее № 23 открылись инженерно-космические классы. В этом учебном году по образовательным программам инженерно-космической направленности году будет обучаться 51 лицеист, сообщает пресс-служба областного правительства.

Учебным планом предпрофильных и профильных классов инженерно-космической направленности предусмотрено углубленное изучение математики, физики и информатики.

Вне уроков дети изучат черчение, астрономию, специальный английский язык, аэродинамику и баллистику, геоинформатику, физику космоса, механику космического полета, беспилотные летательные аппараты и т.д.

Всего же в этом году инженерно-космические классы открылись на базе шести учебных учреждений региона: лицее № 23, школах № 33 и 58, гимназиях № 40 и 32, гимназии им. Героя РФ А. В. Катериничева, Школе будущего.