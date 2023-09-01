Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 сентября 2023 10:52

В школах Калининграда открылись инженерно-космические классы

Оборудование в лицее № 23 осмотрел губернатор Антон Алиханов
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде в лицее № 23 открылись инженерно-космические классы. В этом учебном году по образовательным программам инженерно-космической направленности году будет обучаться 51 лицеист, сообщает пресс-служба областного правительства.

Учебным планом предпрофильных и профильных классов инженерно-космической направленности предусмотрено углубленное изучение математики, физики и информатики.

Вне уроков дети изучат черчение, астрономию, специальный английский язык, аэродинамику и баллистику, геоинформатику, физику космоса, механику космического полета, беспилотные летательные аппараты и т.д.

Всего же в этом году инженерно-космические классы открылись на базе шести учебных учреждений региона: лицее № 23, школах № 33 и 58, гимназиях № 40 и 32, гимназии им. Героя РФ А. В. Катериничева, Школе будущего.