Мужчина, подозреваемый в надругательстве над 11-летней девочкой, заключен под стражу

Мужчина, которого подозревают в надругательстве над 11-летней девочкой, заключен под стражу. Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР.

«Фигурант водворен в следственный изолятор до 30 октября», - говорится в сообщении.

Напомним, преступление было совершено 28 августа на набережной Нижнего пруда в Калининграде, там 58-летний гражданин Узбекистана надругался над 11-летней девочкой.

Как сообщает пресс-служба областного следкома, мужчина воспользовался отсутствием посторонних лиц и совершил в отношении 11-летней девочки «иные действия сексуального характера».