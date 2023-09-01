Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 сентября 2023 11:29

Мужчина, подозреваемый в надругательстве над 11-летней девочкой, заключен под стражу

Под стражу заключили мужчину, который в Калининграде надругался над 11-летней девочкой
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Мужчина, которого подозревают в надругательстве над 11-летней девочкой, заключен под стражу. Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР.

«Фигурант водворен в следственный изолятор до 30 октября», - говорится в сообщении.

Напомним, преступление было совершено 28 августа на набережной Нижнего пруда в Калининграде, там 58-летний гражданин Узбекистана надругался над 11-летней девочкой.

Как сообщает пресс-служба областного следкома, мужчина воспользовался отсутствием посторонних лиц и совершил в отношении 11-летней девочки «иные действия сексуального характера».