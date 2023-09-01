Школы Калининградской области 1 сентября приняли 13 тысяч первоклашек

. Фото: Правительство Калининградской области

Школы Калининградской области 1 сентября приняли 130 тысяч учащихся, в том числе 3 тысяч первоклассников. Цифры приводят в областном правительстве.

К новому учебному году были полностью отремонтированы по программе комплексного капитального ремонта муниципальных общеобразовательных учреждений города Калининграда 6 школ. Там сделали ремонт кабинетов, спортивных и актовых залов, коридоров, санузлов, пищеблоков и обеденных залов, крыш, и фасадов здания, а также обустроены подъездные пути и тротуары.

Обновлена и «начинка». Так, в школе № 56 открылся «Кванториум».

В новом учебном году в школах региона помимо «Кванториумов» будут функционировать четыре центра цифрового образования детей «IT-куб», 103 «Точки роста» и 93 организации в «Цифровой образовательной среде».

Кроме того, созданы новые места дополнительного образования в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» и регионального проекта губернаторской программы «Умная продленка