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НовостиОбщество1 сентября 2023 12:16

На Куршской косе завершили реконструкцию экотропы «Высота Эфа»

Теперь на смотровую площадку могут подниматься маломобильные посетители
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Нацпарк «Куршская коса»

Реконструкцию экотропы «Высота Эфа» завершена на Куршской косе. Теперь на смотровую площадку смогут подняться маломобильные посетители. Настил на участке до первых обзорных площадок оборудовали пандусами. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.

«Вместо быстро изнашивающейся древесины для обустройства настила использована террасная доска из полимер-песчаного композита, которая производится в Калининграде из пластиковых отходов», - рассказали на косе.

В ближайших планах – модернизировать участок тропы, ведущий к морю, в том числе спуск на пляж.