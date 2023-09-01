Конюх из Узбекистана, похитивший 16-летнюю калининградку, заключен под стражу

. Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области

Конюх из Узбекистана, который похитил 16-летнюю калининградку и собирался увезти ее к себе на родину, заключен под стражу. Об этом сообщает пресс-служба областного СКР.

Отмечается, что обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 31 октября.

Напомним, инцидент случился у автобусной остановки в поселке Комсомольск Гвардейского района. Там 22-летний гражданин Узбекистана схватил 16-летнюю девушку, притащил ее к себе домой, где и удерживал несколько часов.

Как сообщает пресс-служба областного следкома, затем, угрожая девушке ножом, он посадил ее в автомобиль и увез в аэропорт, чтобы вместе улететь в одну из среднеазиатских республик. Девушка смогла отпроситься в туалет, где попросила женщину позвонить маме и сообщить о произошедшем.

Полицейскими похититель был задержан в зале ожидания аэропорта, девушка доставлена в больницу.