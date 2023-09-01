Названы пять самых востребованных моделей новых автомобилей в Калининграде

Названы самые популярные модели новых авто в Калининграде. Топ-5 самых востребованных моделей возглавила Kaiyi E5. На втором месте – OMODA C5, на третьем месте – Chery Tiggo 4 Pro.

Замыкают пятерку лидеров в Калининграде Chery Tiggo 7 Pro Max и Jetour Dashing.

По данным Авито Авто в топ-5 наиболее востребованных брендов новых автомобилей в июне-августе 2023 года в России вошли: ВАЗ (LADA), Haval, Changan, Kia и Chery.

Отмечается, что спрос на новые авто этим летом в Калининграде вырос на 39,2%. Средняя цена нового автомобиля в Калининграде составила 2 млн 850 тысяч рублей.

В целом по России спрос на новые авто за год вырос на 111,9%, предложение — на 108%. Средняя цена нового авто по стране составила 2 млн 960 тыс рублей.