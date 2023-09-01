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НовостиОбщество1 сентября 2023 16:06

Калининградцев предупредили о перекрытии дорог для велопробега «Тур-де-Кранц»

Движение будет ограничено 3 сентября только на время передвижения колонны велолюбителей
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Александр Подгорчук

Калининград готовится к проведению ежегодного велопробега «Тур-де-Кранц». В воскресенте, 3 сентября, велосипедисты проедут по маршруту «Калининград – Зеленоградск – Калининград». В этот день вводится временное ограничение движения транспорта.

Как сообщает пресс-служба региональной ГИБДД, с 10.00 до 18.00 будет оперативно перекрываться движение транспорта на региональных дорогах:

- «Северный обход Калининграда» (на участке от Советского проспекта до ул. Генерала Челнокова Калининграда),

- «Романово – Калининград» (на участке от границы города Калининграда до поселка Холмогоровка),

- «Холмогоровка – Коврово»,

- «Зеленоградск – Приморск через Светлогорск» (на участке от поселка Коврово до Зеленоградска).

Отмечается, что дороги будут перекрываться только на время передвижения колонны велосипедистов. После проезда велолюбителей дороги будут открыты.