С жителя Черняховска потребовали 120 тысяч за убитую косулю

В суд Черняховска поступил иск о взыскании с местного жителя компенсации за незаконную охоту. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В ноябре 2021 года сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину. В его вещевом мешке находилась разделанная тушка особи самца косули европейской. При этом, разрешение на добычу охотничьих ресурсов у него отсутствовало.

Теперь с мужчину потребовали 120 тысяч рублей в качестве возмещения вреда, нанесенного объектам животного мира

Предварительное судебное заседание по делу назначено на 5 сентября.