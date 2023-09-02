Боец из Калининграда стал вице-чемпионом Международного фестиваля университетского спорта

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Екатеринбурге состоялся аналог летней Универсиады. В соревнования приняли участие около двух тысяч представителей 36 государств из 280 университетов БРИКС, ШОС и СНГ, которые разыграли 197 комплектов наград по 14 видам спорта. За соревнованиями наблюдали 140 тысяч зрителей.

Калининградскую область в тхэквондо на «EKAT 2023» представили неоднократные призёры национальных и международных соревнований. Воспитанники Алексея Самохина и Гахира Мамедова из региональной федерации тхэквондо соперничали в весовых категориях до 62 и свыше 87 килограммов.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, победив соотечественника из Уральского государственного университета физкультуры в полуфинале, Павел Койко из КГТУ в финале уступил представителю Ирана в равном поединке со счётом 1:2. Вероника Жупанова из БФУ им. И. Канта с аналогичным счетом проиграла в ¼ еще одной российской спортсменке из Университета менеджмента Набережных Челнов.

По итогам всех соревнований фестиваля сборная России заняла первое общекомандное место, опередив сборные Китая и Бразилии.