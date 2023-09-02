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НовостиОбщество2 сентября 2023 8:00

Калининградец стал фигурантом четырех уголовных дел после ссоры с экс-сожительницей

Полицейские задержали злоумышленника, ведется следствие
Виктор Сергеев

В полицию Московского района позвонила 44-летняя местная жительница. Женщина сообщила полицейским, что знакомый в результате ссоры повредил ее автомобиль. Прибывшие на место полицейские задержали злоумышленника.

В ходе разбирательства выяснилось, что бывший сожитель после ссоры повредил машину женщины: разбил передние и задние стекла и отпинал все двери, причинив ущерб на сумму свыше 76 тысяч рублей. Едва она успела позвонить и сообщить о происходящем, как злоумышленник забрал у нее мобильный телефон стоимостью 30 тысяч рублей и разбил его. Также он отобрал у нее сумку, в которой находился гражданский паспорт

Когда женщина попыталась спрятаться дома, 48-летний злоумышленник начал ломать входную дверь, ворвался в жилище и ударил ее монтировкой.

На мужчину завели четыре уголовных дела, ведется следствие.