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НовостиОбщество2 сентября 2023 9:06

Калининградец искромсал ножом брата своей сожительницы

На следующей неделе суд выберет мужчине меру пресечения.
Виктор Сергеев

Кровавая драма разыгралась в ночь на 9 июля. Пьяный житель Полесского района решил выяснить отношения с братом своей сожительницы, который был против их отношений.

В качестве аргумента злоумышленник использовал нож, нанеся оппоненту удар в область ключицы и не менее пяти ударов в область лица, шеи, руки и туловища.

На поножовщика завели уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Судебное заседание для решения вопроса о мере пресечения в отношении обвиняемого назначено на 5 сентября.