Калининградец искромсал ножом брата своей сожительницы

Кровавая драма разыгралась в ночь на 9 июля. Пьяный житель Полесского района решил выяснить отношения с братом своей сожительницы, который был против их отношений.

В качестве аргумента злоумышленник использовал нож, нанеся оппоненту удар в область ключицы и не менее пяти ударов в область лица, шеи, руки и туловища.

На поножовщика завели уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Судебное заседание для решения вопроса о мере пресечения в отношении обвиняемого назначено на 5 сентября.